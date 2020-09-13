Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, перестаралася з вибором вбрання

Прославлена молода модель з дивно стрункою фігурою вразила фанатів несподіваними кадрами в кофтині зі шнурівкою прямо на грудях. Справа в тому, що Альона є альтернативною моделлю і працює амбассадором одягу і білизни, тому багато магазинів публікують кадри з нею в самих різних образах.

Сама Омович не так часто демонструє кадри в профілі, щоб уникнути зайвої критики. Однак всі фото не залишають нікого байдужими. Наприклад, останні кадри, на яких вона позувала в чорній кофті з навмисно розпущеною шнурівкою чимало здивували шанувальників.

Груди дівчини були ледь прикриті, причому акцент був зроблений не на ній самій. Олена приміряла також стильний кремовий піджак і такі ж шортики з високою талією.

"Прекрасно як 🤗«,»ТА тут просто величезні принади"?!) 😂 🙈 😍 ", "Ви взагалі їсте? 😍», «Така мила на фотці),» «Таких не приховати», «кінця 2, 2 кільця посередині дірка😂😂😂», «Яка ж ви симпотная 😍😍😍», «Всі дуже красиві😊», «Яка гарна 😍», «Не раньте серце 💘», «Така гарненька🤗», «На мою третього способу занадто скромний для вас 💔😂,» - пишуть користувачі.

Також зірка інтернету показала в Instagram кадри, як проводилася її чергова зйомка. Цього разу модель знімалася в кабріолеті, і вона:"Ух, як заводить".

Олена була в довгій червоній сукні на голе тіло, що можна помітити по виразним пікантним деталям. Червона тканина красиво обтягнула розкішну фуру знаменитості-великі груди, тонку талію і красиві стегна.

Модель всіляко вигиналася стоячи на кріслі авто. Волосся зірки було розпущеним, а на обличчі ніби зовсім не було макіяжу, виділялися лише темні брови.

Раніше смаглява модель приміряла нюдовий костюм, якому похвалилася в підземній парковці. Через надмірну худорлявість Олену часто критикують в мережі, при цьому сама дівчина заявляє, що це її звична вага і вона вважає його нормальним. Цей раз не став винятком.

Обтягуючий топ і велосипедки темних "бруднуватих" відтінків підкреслили фігуру Омович і продемонстрували, наскільки стрункою і худорлявою вона виглядає. Дівчина володіє незвичайною зовнішністю, тому сотні коментарів на її адресу не змусили чекати.

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