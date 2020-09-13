Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, вразила розміром пишних принад

Ефектна молода модель має нестандартні параметри фігури: 95-63-105 см при досить низькому зрості, причому важить дівчина сімдесят кілограм. Саме тому всі її фото тут же привертають увагу до себе - такі форми приховати просто неможливо і Анастасія вдало підкреслює їх мереживною білизною або пікантними купальниками з нереальними декольте.

Щоб надати своїм образам зухвалості, Квітко нерідко приміряє занадто тісні купальники або бікіні не за розміром для неї. І цей раз не став винятком. Дівчина одягла лавандовий ліф, який занадто сильно підняла за лямки, а також досить крихітна тканина не змогла приховати весь обсяг її бюста.

Фанати були вражені:

"Дуже красиво",» такий гарячий вигляд«,» Абсолютно райська насолода🌹 🌹 🌹 🌹«,» я люблю тебе дорога", " вам пощастило розбудити серця ваших коханих, ви дуже романтичні🔥 🔥 🔥", "залишилося додати вам меду", " вау, яке багате декольте, моя королева», «Доброго ранку! Как вы?", "Чому це правда романтично», «мені здається це зухвало», «Зупиніться, зараз лопнуть», "меж немає", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в маленькому бікіні. Трикутники тканини прикрили лише найінтимніше, при цьому не закривши собою соковиту груди повністю.

Купальник був мокрим і крізь нього пробивалося потаємне. При цьому видно, як найтоншим бретелькам важко справлятися з вагою великих грудей.

До цього Настя захопила принадами в крихітній білизні.

На опублікованому знімку Квітко позує в крихітному купальнику, ефектно вмостивши форми на крісло-кушетку. Однак інші шанувальники могли спостерігати за красою кумира мовчки, не маючи можливості що-небудь сказати.

"Це не питання, ти прекрасна", - коротко пише їй шанувальник.

Уточнимо, що кадр був опублікований в сторіс, а сама знаменитість влаштувала листування з шанувальниками. У відповідь на комплімент вона написала»спасибі".

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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