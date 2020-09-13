Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, впечатлила размером пышных прелестей

Эффектная молодая модель имеет нестандартные параметры фигуры: 95-63-105 см при довольно низком росте, причем весит девушка семьдесят килограмм. Именно поэтомк все ее фото тут же привлекают внимание к себе - такие формы скрыть просто невозможно и Анастасия удачно подчеркивает их кружевным бельем или пикантными купальниками с нереальными декольте.

Чтобы придать своим образам дерзости, Квитко нередко примеряет слишком тесные купальники или бикини не по размеру для нее. И этот раз не стал исключением. Девушка надела лавандовый лиф, который слишком сильно приподняла за лямки, а также довольно крошечная ткань не смогла скрыть весь объем ее бюста.

Фанаты были впечатлены:

«Очень красиво», «Такой горячий вид», «Абсолютно райское наслаждение🌹🌹🌹🌹», «Я люблю тебя дорогая», «Вам повезло разбудить сердца ваших возлюбленных, вы очень романтичны 🔥🔥🔥», «Осталось добавить вам меда, а вот и они», «Вау, какое богатое декольте, моя королева», «доброе утро! Как вы?», «Почему это правда романтично», «Мне кажется это дерзко», «Остановитесь, сейчас лопнут», «пределов нет», - пишут пользователи.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в малюсеньком бикини. Треугольники ткани прикрыли лишь самое интимное, при этом не закрыв собой сочную грудь полностью.

Купальник был мокрым и сквозь него пробивалось сокровенное. При этом видно, как тончайшим бретелькам тяжело справляться с тяжестью большой груди.

До этого Настя восхитила прелестями в крохотном белье.

На опубликованном снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, эффектно умостив формы на кресло-кушетку. Однако другие поклонники могли наблюдать за красотой кумира молча, не имея возможности что-либо сказать.

«Это не вопрос, ты прекрасна», - коротко пишет ей поклонник.

Уточним, что кадр был опубликован в Сторис, а сама знаменитость устроила переписку с поклонниками. В ответ на комплимент она написала «Спасибо».

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».