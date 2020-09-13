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Долар і євро вирішили добити гривню, нові дані Нацбанку: чого чекати після вихідних

Курс валют в Україні 13 вересня спровокує паніку на міжбанку, гривня після вихідних різко обвалиться.



Так, долар почне тиждень з нового стрибка. На міжбанку валюта подорожчає на + 6,57 гривні за сто "вічнозелених".

Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", подолавши з відкриття позначку в 33 грн. Валюта додасть 9,87 гривні зі старту (за сто євро).

100 доларів – 2783,46 грн;

100 євро - 3296,87 грн.

НБУ прийняв жорстке рішення по депозитах і кредитах, що буде з грошима українців: "Ще не спрацював…»

Чиновники з Національного банку України вирішили розповісти правду про те, чому були знижені ставки по депозитам, та що їх чекає в майбутньому.



Так, в серпні цього року процентні ставки за новими депозитами були знижені на три процентних пункти, і зараз складають 9,4%. У липні цей показник був на рівні 9,7%.

Процентні ставки за депозитами й далі будуть знижуватися, оскільки вони реагують на червневе зниження облікової ставки на 6%.

Українців масово залишили без виплат, плачевні деталі по субсидіям: "Необхідно повертати…"

Ситуація з наданням державної допомоги з кожним роком змінюється, і субсидія поступово втрачає свій сенс.



Середній розмір субсидії становить 250 гривень. А з кожним роком сам сенс слова» субсидія " втрачається: якщо раніше вона дійсно допомагала громадянам, то зараз це лише часткова допомога.

На сьогодні ми бачимо, що субсидія при зростанні вартості газу і сума в бюджеті - 47 мільярдів, фактично це означає, що більшість людей взагалі поза субсидій.

Отримати пенсію українцям стане важче, деталі жорсткого Закону: "Пенсійний вік був підвищений..."

Як відомо, у жовтні 2017 року в Україні підвищили пенсійний вік, однак і в цьому питанні є свої нюанси.

Нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розкрила деталі важливого питання після того, як пенсійний вік був підвищений.

На цей час існує три категорії пенсіонерів по досягненню пенсійного віку. Останній залежить від того, чи має літня людина страховий стаж. Однак деякі пенсіонери не розуміють, що в Україні є три віки для виходу на пенсію: 60, 63 (при страховому стажі 26-27 років), і 65 років. Щороку стаж збільшується до 30 років.

Нагадаємо, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей «Ваша карта заблокована»

Також Politeka писала, що півмільйона жителів ОРДЛО отримують українську пенсію.