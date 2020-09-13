Важные новости, которые вы могли пропустить

Доллар и евро решили добить гривну, новые данные Нацбанка: чего ждать после выходных

Курс валют в Украине 13 сентября спровоцирует панику на межбанке, гривна после выходных резко обвалится.

Так, доллар начнет неделю с нового прыжка. На межбанке валюта подорожает на +6,57 гривны за сто "вечнозеленых".

Евро же перескочит через «психологический барьер», преодолев с открытия отметку в 33 грн. Валюта добавит 9,87 гривен со старта (за сто евро).

100 долларов – 2783,46 грн;

100 евро – 3296,87 грн.

НБУ принял жесткое решение по депозитам и кредитам, что будет с деньгами украинцев: «еще не сработал…»

Чиновники из Национального банка Украины решили рассказать правду о том, почему были снижены ставки по депозитам и что их ждет в будущем.



Так, в августе этого года процентные ставки по новым депозитам были снижены на три процентных пункта, и сейчас составляют 9,4%. В июле этот показатель был на уровне 9,7%.

Процентные ставки по депозитам и дальше будут снижаться, поскольку они реагируют на июньское снижение учетной ставки на 6%.

Украинцев массово оставили без выплат, плачевные детали по субсидиям: «Необходимо возвращать…»

Ситуация с предоставлением государственной помощи с каждым годом меняется, и субсидия постепенно теряет свой смысл.



Средний размер субсидии составляет 250 гривен. А с каждым годом сам смысл слова «субсидия» теряется: если раньше она действительно помогала гражданам, то сейчас это лишь частичная помощь.

На сегодня мы видим, что субсидия при росте стоимости газа и сумма в бюджете – 47 миллиардов, фактически это означает, что большинство людей вообще вне субсидий.

Получить пенсию украинцам станет труднее, детали жесткого закона: "Пенсионный возраст был повышен..."

Как известно, в октябре 2017 года в Украине повысили пенсионный возраст, однако и в этом вопросе есть свои нюансы .

Нардеп, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова раскрыла детали по важному вопросу после того, как пенсионный возраст был повышен.

На данный момент существует три категории пенсионеров по достижению пенсионного возраста. Последний зависит от того, имеет ли пожилой человек страховой стаж. Однако некоторые пенсионеры не понимают, что в Украине есть три возраста для выхода на пенсию: 60, 63 (при страховом стаже 26-27 лет), и 65 лет. Каждый год стаж увеличивается до 30 лет.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, НБУ срочно обратился к украинцам: можно лишиться всех денег, «Ваша карта заблокирована»

Також Politeka писала, що півмільйона жителів ОРДЛО отримують українську пенсію.