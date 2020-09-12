Ситуація з наданням державної допомоги з кожним роком змінюється, і субсидія поступово втрачає свій сенс

Про це заявив голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко, передає Zik.

За його словами, середній розмір субсидії становить 250 гривень. А з кожним роком сам сенс слова» субсидія " втрачається: якщо раніше вона дійсно допомагала громадянам, то зараз це лише часткова допомога.

«На сьогодні ми бачимо, що субсидія при зростанні вартості газу і сума в бюджеті - 47 мільярдів, фактично це означає, що більшість людей взагалі поза субсидій», - зазначив він.

Тому Дорошенко уточнив, що сьогодні фактично відсутній механізм повернення субсидій.

До цього українцям розповідали, як саме будуть проходити перевірки, за підсумками яких вони ризикують втратити соціальну допомогу.

Для таких перевірок була створена спеціальна платформа.

Так, повідомляється, що перевірки українцям доведеться проходити перед призначенням виплати, при її отриманні й протягом трьох років після її скасування.

Перевірку проводить не сам Мінфін, проте після відомство направляє свої рекомендації. У разі помилки або невідповідності в базах даних виплати скасовуватися не будуть. Після верифікації проходить другий етап перевірки. При наявності якихось підозр або невідповідностей, ця інформація перевіряється і тільки після цього приймається рішення.

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