Як відомо, у жовтні 2017 року в Україні підвищили пенсійний вік, однак і в цьому питанні є свої нюанси

Нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розкрила деталі важливого питання після того, як пенсійний вік був підвищений.

На цей час існує три категорії пенсіонерів по досягненню пенсійного віку. Останній залежить від того, чи має літня людина страховий стаж. Однак деякі пенсіонери не розуміють, що в Україні є три віки для виходу на пенсію: 60, 63 (при страховому стажі 26-27 років), і 65 років. Щороку стаж збільшується до 30 років, пише Апостроф.

Нардеп додала, що у 2030-2040 роках для українців будуть збільшуватися вимоги по страховому стажу. У ці роки менше половини пенсіонерів офіційно напрацюють страховий стаж, щоб отримувати трудову пенсію за відповідною формулою.

Якщо пенсіонер не зможе отримати пенсію в 60 років, то отримає, за формулою, в 63 роки. Люди зі стажем у 25 років стануть пенсіонерами в 65 років.

На цей час жінкам можна піти на відпочинок у 59,5 років, а з 2021 року - у 60, коли пенсійний вік чоловіків і жінок буде однаковим.

При цьому Третьякова зазначила, що в Україні є проблема старіння нації. Зараз відсоток людей старше 60 становить більше 20 (кожен п'ятий громадянин країни) - Україна є однією з найстаріших країн Європи.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила перехід на електронні трудові книжки, який дозволить автоматично нараховувати пенсії українцям.

Реєстр доручать вести Пенсійному фонду - у нього буде п'ять років з моменту набрання чинності, щоб внести відсутні відомості про працівників.

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