Популярна українська виконавиця MARUV захопила шанувальників, показавшись в прозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Спасибі всій моїй команді за цю неймовірну музику і відео», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах MARUV позує в напівпрозорому вбранні, ефектно вмостившись на коліна у коханого. На інших кадрах співачка в не менш відвертих образах виконує запальний танець для зйомок свого нового кліпу.
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«Я не можу перестати дивитися на це», «яночка розумничка, та й взагалі вся команда вогонь», «потрясні», «Саша в кліпі...ні ну супер ж!!! Бомбічна робота», «естетика кліпу і пісні зашкалює, вогнище!», «ікона»,»Оооох з блондинкою фотки взагалі вогооонь», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Maruv презентувала на своєму каналі в Youtube кліп на свою пісню Sad Song
У кліпі співачка співає свою пісню, одягнена в прозору відверту білизну, на ній – черевики-стрипи та панчохи.
Більшості подивилися він відверто сподобався, вони засипали співачку компліментами.
Нагадаємо, що MARUV похвалилася апетитною фігурою після схуднення:"Діва знову в справі".
Як повідомляла Politeka, MARUV обтягнулася сіточкою і залізла в гігантський келих заради ефектного кадру: "дитинко, це вже...".
Також Politeka писала, що хижа MARUV в прозорому комбінезоні показала, що означає провокація: "у кращих традиціях".