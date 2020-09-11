Украинская исполнительница Maruv презентовала на своем канале в Youtube клип на свою песню Sad Song

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на соцсети.

В клипе певица поет свое песню, одетая в прозрачное откровенное белье, на ней – ботинки-стрипы и чулки (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

Новый видеоклип вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Большинству посмотревших он откровенно понравился, они засыпали певицу комплиментами.

"Набираем миллионы, думаю я этот клип посмотрю не одну сотню раз. Её клипы крадут мою гетеросексуальность 🤷🏻‍♀️😂Дуже круто, мені сподобалось 😍 нарешті відчувається той самий рівень, з яким Марув запалила всі чарти ❤ MARUV не сдержалась и стала готкой! Maruv,великолепна,песня -состояние души😢Визуальный ряд - бомба! Монохромный танец прекрасен. Браво! Я уже посмотрел на Apple Music, Клип бомба! Это что то новенькое! Необычная, но невероятно красивая работа от Анюты♥️⭐💞❤️ БОГИНЯ МАРУВ", – написали они.

Однако, нашлись и те, кто решил, что новая работа исполнительницы вульгарна, а самой Анне не достает женственности и скромности.

"РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ ВЕРНИТЕ ВРЕМЕНА SIREN SONG, DRUNK GROOVE, FOCUS ON ME, BLACK WHATER и остальные легенды !!!! Ожидала большего))) Музыка фуфло, а клипак ни че огонь Конец убил :D", – негодуют поклонники.

Politeka писала, что популярная украинская исполнительница MARUV забыла про стыд и сверкнула упругими формами в тесном наряде. Соответствующие кадры знаменитость решила выбросить у себя в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах певица позирует на балконе в черном купальнике с вырезами, который оголяет ее роскошную фигуру. В какой-то момент звезда разворачивается спиной и начинает танцевать, после чего улыбается на камеру, подходит к ней и отправляет всем поклонникам воздушный поцелуй.

Беспардонная MAURV в облегающем белье восхитила идеальным видом сзади: «Сидит отлично!»

Бесстыжая MARUV в сеточке и коже ослепила глубоким декольте: «Шо за Верка Сердючка?»

Бесстыжая MARUV в кожаных трусах и кепке выставила напоказ главную гордость: "Королева эпатажа!"