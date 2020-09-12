Модель Жизель Олівейра, яка є ангелом бренду одягу Victoria's Secret, похвалилася формами в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Показую все вам, всі кути на одному знімку", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Олівейра позує в спортивному вбранні: тісному топі й шортах-велосипедках, які ефектно підкреслюють її розкішні форми.

Красуня при цьому змінює ракурсу, демонструючи ідеальну фігуру в різних позах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Чорт, ти виглядаєш неймовірно», «Божественна красуня», «найкрасивіша дівчина у світі», «вау, ось це форми», «милашка», «королівський погляд з будь-якого ракурсу», «ти взагалі людина? Така красива, капець», - пишуть вони.

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На фото красуня позує в коротких шортах і піджаку небесного кольору, а образ доповнила чорною сумочкою, яка була з короткою ручкою і звисала відразу з плеча. Жизель розстебнула піджак, демонструючи своє тіло, яке виявилося без білизни. Олівейра спокусливо вигнулася перед фотографом, щоб кадри вийшли дуже спокусливими.

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