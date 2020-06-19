С такой не заскучаешь

Бразильская модель Жизель Оливейра, которая прославилась после показов «Victoria's Secret», показала роскошную фигуру в мини юбке

Как передает Politeka.net, свежее фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка выбрала фиолетовый костюм, который состоял из тесного топа с глубоким декольте и мини юбки. Жизель позировала в разных позах, выставляя напоказ самые сладкие места: пышную грудь и округлые бедра. На одной из фото она повернулась таким образом, что юбка сильно задралась.

За полчаса пост модели собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Огонь», «Жарко», «Красотка», «Ты вдохновляешь меня», «С твоими фото каждый день незабываемый», «Ты такая красивая», «Ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра отдыхала у бассейна и поделилась соблазнительным фото в купальнике. Купальник модель выбрала достаточно откровенный. Он полностью оголил ее бедра, благодаря чему Оливейра демонстрировала на камеру свои идеальные изгибы.

Кроме этого, недавно модель поделилась снимком, на котором позировала в черной кофте с глубоким декольте. Красотка утянула свою талию пуговицами, что сделало фото особенно пикантным. На голове модель сделала гульки.

Напомним, что Жизель Оливейра без стыда сжала главное достоинство на камеру: "Ангел земной".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра сверкнула "вишенками" без белья: "Вау, как прекрасна".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра в кружевах забралась на подоконник: "Все взгляды на...".