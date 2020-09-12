Модель Жизель Оливейра, которая является ангелом бренда одежды Victoria's Secret, похвасталась формами в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Показываю все вам, все углы на одном снимке», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Оливейра позирует в спортивном наряде: тесном топе и шортах-велосипедках, которые эффектно подчеркивают ее роскошные формы.

Красотка при этом меняет ракурса, демонстрируя идеальную фигуру в разных позах. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черт, ты выглядишь невероятно», «божественная красотка», «самая красивая девушка в мире», «вау, вот это формы», «милашка», «королевский взгляд с любого ракурса», «ты вообще человек? Такая красивая, капец», - пишут они.

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На фото красотка позирует в коротких шортах и пиджаке небесного цвета, а образ дополнила черной сумочкой, которая была с короткой ручкой и свисала сразу с плеча. Жизель расстегнула пиджак, демонстрируя свое тело, которое оказалось без белья. Оливейра соблазнительно выгнулась перед фотографом, чтобы кадры вышли очень соблазнительными.

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