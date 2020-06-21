27-летняя бразильская суперодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра соблазнила изгибами в "свободном" топе

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в откровенном образе. Знойная брюнетка позировала в светлом топе, который держался на ней только на тоненьких ниточках - при этом спина была полностью открыта, так что заметны все ее пленительные изгибы и линии. Тем более, что звезда "забыла" надеть лифчик. Образ дополнили шляпка и драгоценности.

Жизель показала восхитительные "холмики" со всех ракурсов, томно нагибаясь вперед, дерзко глядя в камеру или смущенно в сторону.

За считанные минуты обезумевшие от такой красоты поклонники засыпали модель комплиментами:

"Ты меня вдохновляешь. Надеюсь, однажды я смогу достичь того, кем ты являешься. Я тебя очень люблю 💖😍🤞🏻"

"Элегантно"

"Эта блестящая спина 😍"

"Идеально 💓"

Ранее мы сообщали, Оливейра выставила фото в Инстаграм, на которых продемонстрировала стройную фигуру в соблазнительном комплекте нижнего белья. Модель вскружила голову "сеточкой", сквозь которую были видны загорелые прелести.

На одном из кадров Жизель распустила волосы, стянула кофту на плечи и забралась на подоконник, устроившись в пикантной позе. На другом фото она повернулась к камере спиной - вид сзади потрясающий.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, одарив кумира приятными словами "Самая горячая 🥰🔥"; "Ого, если бы я не знал, что ты настоящая, я бы не поверил в это ❤️"; "Жизель, все взоры на тебя всегда, милая ... ✨"

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».