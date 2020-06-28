Бразильская супермодель Жизель Оливейра из Victoria's Secret похвасталась роскошными формами в прозрачной кофте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках модель позирует в прозрачной кофте и джинсовых штанах, демонстрируя роскошные формы на камеру. Модель решила покрутиться в различные стороны, показав, как выглядит идеальное тело.

Сам снимок она никак не подписала, однако это не помешало ее поклонникам прийти в восторг от снимков.

«Невероятный вид», «вау, бомбезная», «ты очень, очень красивая! Выглядишь божественно», «Принцесса», «дорогуша», «идеальная», «это так красиво – просто бомба!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 27-летняя бразильская суперодель из Victoria's Secret Жизель Оливейра соблазнила изгибами в "свободном" топе.

Красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в откровенном образе. Знойная брюнетка позировала в светлом топе, который держался на ней только на тоненьких ниточках - при этом спина была полностью открыта, так что заметны все ее пленительные изгибы и линии. Тем более, что звезда "забыла" надеть лифчик. Образ дополнили шляпка и драгоценности.

Жизель показала восхитительные "холмики" со всех ракурсов, томно нагибаясь вперед, дерзко глядя в камеру или смущенно в сторону.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».