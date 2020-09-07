Звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра нарядилась в наряд без белья, обнажив при этом лишнее
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Бегать по поручениям и выглядеть мило», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Оливейра позирует в темном наряде с декольте, который эффектно демонстрирует ее роскошные формы без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Черная пантера», «чудесно. Очень великолепно выглядишь, Жизель!», «божественная красота», «невероятная», «очень мило получилась на этих фотках», «ты божество», «милая пирожуля», «лучший ангел, которого я знаю», - пишут они.
До этого сообщалось ранее, модель Жизель Оливейра, звезда Victoria's Secret, показала смелый образ у стенки
На фото красотка позирует в коротких шортах и пиджаке небесного цвета, а образ дополнила черной сумочкой, которая была с короткой ручкой и свисала сразу с плеча. Жизель расстегнула пиджак, демонстрируя свое тело, которое оказалось без белья. Оливейра соблазнительно выгнулась перед фотографом, чтобы кадры вышли очень соблазнительными.
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