Звезда Victoria's Secret Жизель Оливейра нарядилась в наряд без белья, обнажив при этом лишнее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Бегать по поручениям и выглядеть мило», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Оливейра позирует в темном наряде с декольте, который эффектно демонстрирует ее роскошные формы без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черная пантера», «чудесно. Очень великолепно выглядишь, Жизель!», «божественная красота», «невероятная», «очень мило получилась на этих фотках», «ты божество», «милая пирожуля», «лучший ангел, которого я знаю», - пишут они.

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На фото красотка позирует в коротких шортах и пиджаке небесного цвета, а образ дополнила черной сумочкой, которая была с короткой ручкой и свисала сразу с плеча. Жизель расстегнула пиджак, демонстрируя свое тело, которое оказалось без белья. Оливейра соблазнительно выгнулась перед фотографом, чтобы кадры вышли очень соблазнительными.

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