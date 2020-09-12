Кохана українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк поділилася спогадами про це літо

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"На дворі вже 12 Вересня, тільки що відчувши холодний вітерець у вікні я ось задумалася, що літо пролетіло. Вирішила написати кілька ключових моментів мого літа", - йдеться в повідомленні.

Володимир Остапчук, Христина Горняк

Так, Гірник розповіла, що це літо було для неї «крутим», оскільки відбулися відразу кілька важливих речей, а саме:

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Уточнимо, що на опублікованому знімку Гірник позує в мокрому купальнику, застигнувши на камеру в пікантній позі.

Нагадавши, щаслива коханка Остапчука вразила фігурою в нюдовій сукні: "як так можна взагалі?".

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