Кохана українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк поділилася спогадами про це літо
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"На дворі вже 12 Вересня, тільки що відчувши холодний вітерець у вікні я ось задумалася, що літо пролетіло. Вирішила написати кілька ключових моментів мого літа", - йдеться в повідомленні.
Так, Гірник розповіла, що це літо було для неї «крутим», оскільки відбулися відразу кілька важливих речей, а саме:
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- Отримала в подарунок машину щогли!
- Переїзд в наше затишне гніздечко з Вовою.
- Насолодилися красою подорожей по Україні, а саме Одеса і Полтава, і звичайно 2 яскраві поїздки в сонячну Туреччину (щаслива).
- Багато часу з коханим і друзями. Душевні розмови, домашні посиденьки!
- Запустила свій новий проект
- Знову переоцінка цінностей у зв'язку з карантином і закритим способом життя. Ще більше хочу жити в моменті, зараз!
- Пройшла марафон бажань, з яких два збулося ще до закінчення!
- Дозволила собі трохи полінуватися і нікуди не поспішати!
- Побудувала багато планів на осінь, які хочеться втілити!
Уточнимо, що на опублікованому знімку Гірник позує в мокрому купальнику, застигнувши на камеру в пікантній позі.
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