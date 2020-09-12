Ось це продуктивне літо

Кохана українського шоумена і телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірняк поділилася спогадами про це літо

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"На дворі вже 12 Вересня, тільки що відчувши холодний вітерець у вікні я ось задумалася, що літо пролетіло. Вирішила написати кілька ключових моментів мого літа", - йдеться в повідомленні.

Так, Гірник розповіла, що це літо було для неї «крутим», оскільки відбулися відразу кілька важливих речей, а саме:

Стала нареченою👰 🏻!

Отримала в подарунок машину щогли!

Переїзд в наше затишне гніздечко з Вовою.

Насолодилися красою подорожей по Україні, а саме Одеса і Полтава, і звичайно 2 яскраві поїздки в сонячну Туреччину (щаслива).

Багато часу з коханим і друзями. Душевні розмови, домашні посиденьки!

Запустила свій новий проект

Знову переоцінка цінностей у зв'язку з карантином і закритим способом життя. Ще більше хочу жити в моменті, зараз!

Пройшла марафон бажань, з яких два збулося ще до закінчення!

Дозволила собі трохи полінуватися і нікуди не поспішати!

Побудувала багато планів на осінь, які хочеться втілити!

Уточнимо, що на опублікованому знімку Гірник позує в мокрому купальнику, застигнувши на камеру в пікантній позі.

Нагадавши, щаслива коханка Остапчука вразила фігурою в нюдовій сукні: "як так можна взагалі?".

Як повідомляла Politeka, Остапчука після скандального фото з коханкою довели до публічної "істерики".

Також Politeka писала, що роздягнена коханка Остапчука підкорила фігурою на відпочинку: "які чарівні у тебе...".