Возлюбленная украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась воспоминаниями об этом лете
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«На дворе уже 12 сентября, только что почувствовав холодный ветерок в окне я вот задумалась, что лето пролетело. Решила написать несколько ключевых моментов моего лета», - говорится в сообщении.
Так, Горняк рассказала, что это лето было для нее «крутым», поскольку произошли сразу несколько важных вещей, а именно:
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- Получила в подарок машину мачты!
- Переезд в наше уютное гнёздышко с Вовой.
- Насладились красотами путешествий по Украине, а именно Одесса и Полтава, и конечно 2 яркие поездки в солнечную Турцию (радостииии).
- Много времени с любимым и друзьями. Душевные разговоры, домашние посиделки!
- Запустила свой новый проект
- Опять переоценка ценностей в связи с карантином и закрытым образом жизни. Ещё больше хочу жить в моменте, СЕЙЧАС!
- Прошла марафон желаний, из которых два сбылось ещё до окончания!
- Позволила себе немного полениться и никуда не торопиться!
- Построила много планов на осень, которые хочется воплотить!
Уточним, что на опубликованном снимке Горняк позирует в мокром купальнике, застыв на камеру в пикантной позе.
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