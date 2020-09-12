Вот это продуктивное лето

Возлюбленная украинского шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась воспоминаниями об этом лете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«На дворе уже 12 сентября, только что почувствовав холодный ветерок в окне я вот задумалась, что лето пролетело. Решила написать несколько ключевых моментов моего лета», - говорится в сообщении.

Так, Горняк рассказала, что это лето было для нее «крутым», поскольку произошли сразу несколько важных вещей, а именно:

Стала невестой 👰🏻!

Получила в подарок машину мачты!

Переезд в наше уютное гнёздышко с Вовой.

Насладились красотами путешествий по Украине, а именно Одесса и Полтава, и конечно 2 яркие поездки в солнечную Турцию (радостииии).

Много времени с любимым и друзьями. Душевные разговоры, домашние посиделки!

Запустила свой новый проект

Опять переоценка ценностей в связи с карантином и закрытым образом жизни. Ещё больше хочу жить в моменте, СЕЙЧАС!

Прошла марафон желаний, из которых два сбылось ещё до окончания!

Позволила себе немного полениться и никуда не торопиться!

Построила много планов на осень, которые хочется воплотить!

Уточним, что на опубликованном снимке Горняк позирует в мокром купальнике, застыв на камеру в пикантной позе.

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