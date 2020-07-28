Новая возлюбленная 35-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк восхитила нежным роликом

После возращения из отпуска девушка поразила фанатов нежным роликом, в котором позировала на фоне живописной природы в модном нюдовом платье. Как известно, фактически каждый образ Кристины фанаты обсуждают достаточно бурно, поэтому ей приходится также часто рассказывать о своем стиле и отмечать магазины, в которых она одевается.

«O R A!🕊 Не откладывай на завтра свою жизнь!», - написала Кристина.

Вот что написали девушке поклонники в ответ на чувственный пост:

«как красиво😍😍😍», «Я за тобой по пятам... ❤️», «Невероятно, как так можно вообще? Стройная - класс 💔», «Як гарно, Ви чарівні 😍❤️», «Ніжність💫», «Воплощение женственности и нежности, любуюсь и восхищаю Вами, Вашей мудростью😍», «Класс ❤️❤️❤️», «Нереально красиво. Молодец», «Неймовірно❤», «😍😍😍😍😍це дуже красиво!», «Гарно так😍», «Завораживающе) как будто фрагмент из какого-то фильма или клипа😍😍», «Это где такое поле ?», «Как это прекрасно ♥️», «Сияй 🧡», «Шикарно!👍🔥🔥🔥 Завораживает!😍☀️ Пересмотрела уже 5 раз😁 Очень❤️».

Не так давно Остапчук откровенно заявил, что с Кристиной Горняк он счастлив и больше не будет скрывать этого. Теперь пара активно делится совместными фото, радует развлекательными роликами и пишет интересные посты в социальной сети Инстаграм.

Кристина рассказала в этот раз о своем отдыхе с Владимиром во время карантина.

«Отдых в период пандемии!✅⛔️? Касательно себя скажу, что именно этот отдых я ждала как никакой другой. Казалось бы, что мы и так 2 месяца отдыхали, но...Выбрали Турцию, так как выбор невелик. И не пожалели. Давненько не была в Турции, так ещё и в ultra all inclusive A la carte! Это великолепно!

Ела, ела, пила, пила, опустошала Мини бар ежедневно, в общем путевку отбила максимально! 😂

Отель о котором я была наслышана разных отзывов, но скажу свой - отелю твёрдая 5! Жили мы в номере «Lagune» Со своим бассейном и видом на море. Но, честно, бассейном воспользовались всего один раз! Номера очень чистые, убирали 2 раза, если не чаще!

▫️Ну а белоснежный песок и чистейшее Эгейское море, думаю, в комментариях не нуждаются!⠀ Однозначно - да, я бы вернулась!! Но ещё хочу подметить, что отель для спокойного отдыха и для отдыха с детками идеален! Если же вы любите пенные дискотеки и шум до 5 утра, то это не сюда!», - рассказала Кристина об отдыхе с Владимиром.

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