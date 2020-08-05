35-летний украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался сменой образа с новой возлюбленной, "поменявшись" с ней телами

В этот раз артист решил насмешить сеть отфотошопленным кадром, на котором он решил поменяться телами с возлюбленной и напугать при этом ее саму. Пара не обделена чувством юмора, поэтому на их страницах в Инстаграм довольно часто мелькают задорные клипы с их танцами, шуточные ролики и семейные кадры.

Впрочем, пользователи сети не всегда воспринимают радушно новые кадры, ведь по их мнению Владимир не должен был бросать жену и детей, разводиться и уходить у другой женщине.

«Потеряли голову 😳🔥», - написал Владимир под новым постом.

Некоторые ответы поклонников вызвали бурную реакцию у самого Владимира:

«Дуже багато Вашої коханої у Ваших сторіс. Вже не цікаво😕😕», – пишет пользователь Владимир сразу же отреагировал:

«Вы написали мне это в личку, теперь сюда. Уймитесь)Если вам неинтересно, ОТПИШИТЕСЬ! И научитесь не учить других жить».

А вот второй комментарий вывел Владимира из себя:

«Вы, Владимир её ещё потеряли когда расстались с женой!!!».

«Как же вы уже задолбали! Я думаю я буду на смертном одре, и тут кто-то из «ваших»: «а не расстались бы с женой, сейчас бы не умирали», б*я)», - написал Остапчук в ответ. Другие комментарии были не менее бурными, нашлись и те, кто оценил пост по достоинству, посмеявшись с артистом.

Несколько дней назад пара вернулась с отдыха в Турции, где пробыла несколько недель и даже рассказала о впечатлениях о своем отпуске во время пандемии. При этом пара также не стала скрывать, что были и недостатки в их путешествии. Впрочем, по словам Кристины, она очень довольна и яркие фото в ее профиле в Инстаграм тому подтверждение.

На одном из таких фото девушка показала, как веселилась на пляже в модном бикини со шнуровкой на груди ярко-морковного оттенка:

«Хочу спеть Оду любви Вселенной и своей жизни! Благодарю за все! Я счастлива и гармонична! Благодарю за изобилие всего, что имею! Я люблю Тебя жизнь!🤍🕊 Если вы сегодня в таком же настроении, поблагодарите, кто бы во что не верил, - это невероятно ВАЖНО!», - рассказала Кристина.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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