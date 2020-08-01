Новая возлюбленная 35-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк показала стройную фигуру на летнем и жарком кадре

Несколько дней назад пара вернулась с отдыха в Турции, где пробыла несколько недель и даже рассказала о впечатлениях о своем отпуске во время пандемии. При этом пара также не стала скрывать, что были и недостатки в их путешествии. Впрочем, по словам Кристины, она очень довольна и яркие фото в ее профиле в Инстаграм тому подтверждение.

На одном из таких фото девушка показала, как веселилась на пляже в модном бикини со шнуровкой на груди ярко-морковного оттенка:

«Хочу спеть Оду любви Вселенной и своей жизни! Благодарю за все! Я счастлива и гармонична! Благодарю за изобилие всего, что имею! Я люблю Тебя жизнь!🤍🕊 Если вы сегодня в таком же настроении, поблагодарите, кто бы во что не верил, - это невероятно ВАЖНО!», - рассказала Кристина.

Вот что ответили поклонники:

«Класс! Такой позитив! 🤗🤗🤗», «Девушка, срочно обращайтесь к врачу. У вас очень много родинок.», «Какие волшебные аффирмации❤️Вдохновляет😍🙏🏻», «Каждому есть за что благодарить Вселенную, что бы не рассказывали пессимистыи если фокусироваться на позитиве, а не на обратном, то жизнь покажется достаточно кайфовой штукой, увлекательным приключением, рекомендую👌😍😍😍! @kristygor как всегда подписываюсь под каждым словом 👍».

Не так давно Остапчук откровенно заявил, что с Кристиной Горняк он счастлив и больше не будет скрывать этого. Теперь пара активно делится совместными фото, радует развлекательными роликами и пишет интересные посты в социальной сети Инстаграм.

Кристина рассказала в этот раз о своем отдыхе с Владимиром во время карантина.

«Отдых в период пандемии!✅⛔️? Касательно себя скажу, что именно этот отдых я ждала как никакой другой. Казалось бы, что мы и так 2 месяца отдыхали, но...Выбрали Турцию, так как выбор невелик. И не пожалели. Давненько не была в Турции, так ещё и в ultra all inclusive A la carte! Это великолепно!

Ела, ела, пила, пила, опустошала Мини бар ежедневно, в общем путевку отбила максимально! 😂

Отель о котором я была наслышана разных отзывов, но скажу свой - отелю твёрдая 5! Жили мы в номере «Lagune» Со своим бассейном и видом на море. Но, честно, бассейном воспользовались всего один раз! Номера очень чистые, убирали 2 раза, если не чаще!

▫️Ну а белоснежный песок и чистейшее Эгейское море, думаю, в комментариях не нуждаются!⠀ Однозначно - да, я бы вернулась!! Но ещё хочу подметить, что отель для спокойного отдыха и для отдыха с детками идеален! Если же вы любите пенные дискотеки и шум до 5 утра, то это не сюда!», - рассказала Кристина об отдыхе с Владимиром.

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