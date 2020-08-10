Возлюбленная украинского шоумена и ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась романтичным фото с артистом и раскрыла подробности их отношений

Новый пост Кристина опубликовала в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, девушка рассказала о том, что всем людям нужна поддержка, а у нее в жизни сейчас такой период, когда она важна как никогда. По словам Кристины, в этом она может полностью положиться на своего возлюбленного.

«С Вовой я ощущаю поддержку колоссальную, за что Его очень благодарю. Он всегда выслушает мои идеи, где-то даже скорректирует в том, в чем более опытный, но самое главное - всегда их поддержит и скажет «не бойся, все будет круто, у тебя точно получится!» Благодарю!», - написала Горняк.

Она также поделилась совместной фотографией, на которой ведущий крепко обнимает ее и целует в щеку.

Подписчики тут же отреагировали на пост девушки и оставили под ним почти тысячу лайков за час.

До этого мы писали, что Остапчук решил насмешить сеть отфотошопленным кадром, на котором он решил поменяться телами с возлюбленной и напугать при этом ее саму. Пара не обделена чувством юмора, поэтому на их страницах в Инстаграм довольно часто мелькают задорные клипы с их танцами, шуточные ролики и семейные кадры.

Напомним, счастливая любовница Остапчука поразила фигурой в нюдовом платье: "Как так можно вообще?".

Как сообщала Politeka, Остапчука после скандального фото с любовницей довели до публичной "истерики".

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