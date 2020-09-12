Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, захопила принадами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це не питання, ти прекрасна", - коротко пише їй шанувальник.

Уточнимо, що кадр був опублікований в Сторіс, а сама знаменитість влаштувала листування з шанувальниками. У відповідь на комплімент вона написала»спасибі".

На опублікованому знімку Квітко позує в крихітному купальнику, ефектно вмостивши форми на крісло-кушетку. Однак інші шанувальники могли спостерігати за красою кумира мовчки, не маючи можливості що-небудь сказати.

До цього ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, перетворилася на справжню діву в незвичайному костюмі

Настя є затребуваною альтернативною моделлю, яка знімається в провокативних фотосесіях для модних журналів, а також для реклами магазинів модного одягу та білизни. При цьому дівчина важить аж ніяк не мало-більше 70 кг при доволньо низькому зростанні.

Комплексами Квітко не страждає, сміливо заявляючи, що вона може бути "крутіше будь Кардашьян". Тому в її профілі в соціальній мережі Instagram стає все більше зухвалих фото з пляжу. Цього разу Квітко підкреслила достоїнства чорним боді з блискучої тканини і сміливими вирізами на стегнах і грудях, а також доповнила його незвичайними босножкамі з тонкими стрічками, що доходять аж до середини стегна.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні.

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