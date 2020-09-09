Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала сочные формы в бикини

Звезда прославилась на весь мир, благодаря своей фигуре, пишет Politeka.net. У красотки много поклонников, которые создают фан-страницы в Инстаграм. Пользователи сети размещают самые жаркие фото своего кумира.

Так, в одной из групп появился снимок Квитко в малюсеньком бикини. Треугольники ткани прикрыли лишь самое интимное, при этом не закрыв собой сочную грудь полностью.

Купальник был мокрым и сквозь него пробивалось сокровенное. При этом видно, как тончайшим бретелькам тяжело справляться с тяжестью большой груди. Они натянулись, впившись в кожу.

Модель немного вытянулась, закинув голову назад. Она схватилась за трусики и потянула наверх.

В таком виде Квитко позировала в бассейне с прозрачной водой.

За шесть часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети были поражены столь жарким фото, они написали множество приятных слов в сторону пышногрудой красотки.

Напомним, Анастасия Квитко стояла на природе, слегка выгнувшись и закинув голову назад. Футболка едва ли что-то прикрывала, ведь она была совсем маленькой и приспущенной с плеч.

Звезда засветила свою огромную грудь сбоку, при этом положив на нее руку.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала перед камерой в стильном наряде. На ней черные штаны в обтяжку с высокой талией, а также черный кожаный топ с длинными рукавами. На груди кофта выглядит скорее как лифчик, половинки которого соединены золотистым кольцом.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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