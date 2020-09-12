Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, восхитила прелестями в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это не вопрос, ты прекрасна», - коротко пишет ей поклонник.

Уточним, что кадр был опубликован в Сторис, а сама знаменитость устроила переписку с поклонниками. В ответ на комплимент она написала «Спасибо».

На опубликованном снимке Квитко позирует в крохотном купальнике, эффектно умостив формы на кресло-кушетку. Однако другие поклонники могли наблюдать за красотой кумира молча, не имея возможности что-либо сказать.

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Настя является востребованной альтернативной моделью, которая снимается в провокативных фотосессиях для модных журналов, а также для рекламы магазинов модной одежды и белья. При этом девушка весит отнюдь не мало - более 70 кг при доволньо низком росте.

Комплексами Квитко не страдает, смело заявляя, что она может быть "круче любых Кардашьян". Поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм становится все больше дерзких фото с пляжа. В этот раз Квитко подчеркнула достоинства черным боди из блестящей ткани и смелыми вырезами на бедрах и груди, а также дополнила его необычными босножками с тонкими лентами, доходящими аж до середины бедра.

Напомним, что Анастасия Квитко выставила напоказ свои богатства в микро-бикини.

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