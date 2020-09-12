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Чиновники з Національного банку України вирішили розповісти правду про те, чому були знижені ставки по депозитам, та що їх чекає в майбутньому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Так, в серпні цього року процентні ставки за новими депозитами були знижені на три процентних пункти, і зараз складають 9,4%. У липні цей показник був на рівні 9,7%.

Валютна ставка також знизилася: 1,4% проти 1,5% у липні.

За даними Нацбанку, гривневі депозити для підприємств знизилися з 4,5% до 4% річних. А ось у валютному співвідношенні навпаки, помічено зростання: з 1,3% до 1,5% річних.

Розмір валютних депозитів фізичних осіб скоротився на 0,5%, і зараз становить 629 млрд гривень. Для підприємств навпаки, портфель зріс на 1% - до 574 млрд гривень.

Як розповів глава НБУ Кирило Шевченко, процентні ставки за депозитами й далі будуть знижуватися, оскільки вони реагують на червневе зниження облікової ставки на 6%.

«Ми бачимо, що трансмісійний механізм щодо зниження ключової ставки ще не спрацював, і очікуємо подальшого зниження процентних ставок за депозитами. Відповідним чином реагуватимуть і ставки за кредитами», - зазначив він.

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