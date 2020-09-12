Чиновники из Национального банка Украины решили рассказать правду о том, почему были снижены ставки по депозитам и что их ждет в будущем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Так, в августе этого года процентные ставки по новым депозитам были снижены на три процентных пункта, и сейчас составляют 9,4%. В июле этот показатель был на уровне 9,7%.
Валютная ставка также снизилась: 1,4% против 1,5% в июле.
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По данным Нацбанка, гривневые депозиты для предприятий снизились с 4,5% до 4% годовых. А вот в валютном соотношении наоборот, замечен рост: с 1,3% до 1,5% годовых.
Размер валютных депозитов физических лиц сократился на 0,5%, и сейчас составляет 629 млрд гривен. Для предприятий наоборот, портфель вырос на 1% - до 574 млр гривен.
Как рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко, процентные ставки по депозитам и дальше будут снижаться, поскольку они реагируют на июньское снижение учетной ставки на 6%.
«Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам», - отметил он.
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