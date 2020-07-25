Мошенники выдумывают новые способы, чтобы завладеть деньгами украинцев, в том числе и клиентов ПриватБанка

Об этом пишет Обозреватель.

Эксперты предупреждают, что злоумышленники сейчас стали использовать специальный прибор, который они устанавливают на банкоматы.

Он захватывает карту в банкомате и не отпускает ее до определенного действия. Клиент думает, что его карту "съело", звонит в банк и уходит, а через какое-то время преступники ее "опустошают".

"Траппинг сейчас не настолько распространенный способ мошенничества, как только клиент дозвонится в любой из банков, в котором он обслуживается, оператор сразу же посоветует ему никуда не отходить от банкомата. Это фактически исключает возможность какого-либо мошенничества. Но есть и другие случаи, когда карта не "вылазит" и клиент просто ее забывает", – предупреждает банковский эксперт.

Чтобы защитить себя от мошенников, можно установить лимит на снятие налички в банкоматах. Даже если преступники получили доступ к карте, они не смогут снять все деньги.

Помимо этого, украинцам рекомендуют переходить на карты с чипами. За нее придется доплатить, но такие карты очень тяжело подделать.

Также клиенты могут прикрывать рукой клавиатуру банкомата в момент, когда набирают пинкод. Если на устройстве установлена камера, она не сможет "подсмотреть", какие цифры вы набираете.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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