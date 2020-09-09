Национальный банк предупредил украинцев о серьезной опасности и рассказал, как можно обезопасить себя

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что используют мошенники для своих преступных целей мобильный телефон.

Так, номер телефона, который украинцы используют, чтобы зайти в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.

Этот номер привязан к банковскому счету. Именно на него приходят коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе на счетах.

“Почти у каждого из нас есть финансовый номер телефона. Но мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросах на различных сайтах и ​​т.д. В то же время мошенники очень часто охотятся по финансовому номеру телефона”, – отметили в НБУ.

Зная финансовый номер, аферисты могут похитить деньги со счетов, приобрести на них товары в обычном магазине или на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя владельца номера.

Без ведома владельца мошенники перевыпускают его SIM-карту как “утерянную”, и получают доступ к его счетам.

В НБУ дали советы, как защитить свой финансовый номер:

перейти на контракт с мобильным оператором;

не разглашать свой финансовый номер телефона;

отключить услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;

установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;

зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.

Напомним, счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема.

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