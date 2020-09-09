Национальный банк предупредил украинцев о серьезной опасности и рассказал, как можно обезопасить себя
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что используют мошенники для своих преступных целей мобильный телефон.
Так, номер телефона, который украинцы используют, чтобы зайти в интернет-банкинг, или для идентификации при обращении в банк, называется финансовым.
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Этот номер привязан к банковскому счету. Именно на него приходят коды подтверждения операций, пароли от банков, информация о балансе на счетах.
“Почти у каждого из нас есть финансовый номер телефона. Но мы редко задумываемся о безопасности и защите информации об этом номере. Мы сообщаем его друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляем в анкетах при опросах на различных сайтах и т.д. В то же время мошенники очень часто охотятся по финансовому номеру телефона”, – отметили в НБУ.
Зная финансовый номер, аферисты могут похитить деньги со счетов, приобрести на них товары в обычном магазине или на интернет-сайтах или же взять онлайн-кредиты на имя владельца номера.
Без ведома владельца мошенники перевыпускают его SIM-карту как “утерянную”, и получают доступ к его счетам.
В НБУ дали советы, как защитить свой финансовый номер:
- перейти на контракт с мобильным оператором;
- не разглашать свой финансовый номер телефона;
- отключить услугу удаленной замены SIM-карты у своего мобильного оператора;
- установить PIN-код на SIM-карту со сложным 8-значным паролем и пароль блокировки телефона;
- зарегистрироваться в онлайн-кабинете мобильного оператора.
Напомним, счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема.
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