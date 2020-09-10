В Украине любой банк может закрыть счет даже без ведома клиента

Такая возможность предусмотрена новыми правилами обращения банков с клиентами, которые заработали в сентябре. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и депозитов, пишет UBR.

Банк может принять такое решение, оценив риски обслуживания клиента с точки зрения финансового мониторинга. Счет закроют если банк не сможет оценить происхождение средств клиента, убедиться в законности происхождения и т.п.

Банкиры успокаивают, что клиенты банков при таком раскладе своих денег не потеряют.

"При прекращении деловых отношений и закрытии счета средства со счета могут быть выплачены клиенту через кассу банка или переведены на счет клиента, открытый в другом банке", – говорит начальник юридического управления банка "Кредит Днепр" Александр Ярецкий.

Кроме того, НБУ запретил банкам закрывать текущие счета клиентов, если денежные средства заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

"Это значит невозможность для клиента распоряжаться такими замороженными средствами до окончания процедуры их блокирования", – добавил Ярецкий.

Напомним, счета украинцев массово опустошают, раскрыта дерзкая схема.

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