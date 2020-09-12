Українська виконавиця Тіна Кароль захопила шанувальників ідеальною фігурою, посвітивши принадами в гарячих образах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку» Зірковий шлях " в Instagram.

"Гарячі образи Тіни Кароль. Співачка-одна з найстильніших жінок українського шоу-бізнесу. У своїх образах вона транслює жіночність і стриманість. Але іноді дозволяє собі додати перчинки", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах зібраний топ гарячих образів співачки, кожен з яких максимально підкреслює її й без того ідеальну фігуру.

«У будь - якому образі вона виглядає, як королева», «вогонь форми», «наша королева», «супер», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома українська співачка Тіна Кароль вбила наповал жарким видом в блузі з декольте. Фанати красуні опублікували у своїй групі спокусливе фото кумира. На знімку зірка постала у світлій блузі в чорний горошок.

Глибоке декольте відкрило види на пишні груди знаменитості. Співачка трохи стиснула груди руками. Доповнили образ довгі сережки у вушках.

Нагадавши, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на" Танцях " розпалюються.

Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "у людей нічого їсти, а вони...".

Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на"Танцях з зірками".