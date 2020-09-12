Українська виконавиця Тіна Кароль захопила шанувальників ідеальною фігурою, посвітивши принадами в гарячих образах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку» Зірковий шлях " в Instagram.
"Гарячі образи Тіни Кароль. Співачка-одна з найстильніших жінок українського шоу-бізнесу. У своїх образах вона транслює жіночність і стриманість. Але іноді дозволяє собі додати перчинки", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах зібраний топ гарячих образів співачки, кожен з яких максимально підкреслює її й без того ідеальну фігуру.
«У будь - якому образі вона виглядає, як королева», «вогонь форми», «наша королева», «супер», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що відома українська співачка Тіна Кароль вбила наповал жарким видом в блузі з декольте. Фанати красуні опублікували у своїй групі спокусливе фото кумира. На знімку зірка постала у світлій блузі в чорний горошок.
Глибоке декольте відкрило види на пишні груди знаменитості. Співачка трохи стиснула груди руками. Доповнили образ довгі сережки у вушках.
Нагадавши, фліртуючу Кароль застукали з одруженим красенем, пристрасті на" Танцях " розпалюються.
Як повідомляла Politeka, експерименти Тіни Кароль із зовнішністю розлютили українців: "у людей нічого їсти, а вони...".
Також Politeka писала, що опухла Кароль здивувала зовнішнім виглядом на"Танцях з зірками".