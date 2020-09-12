Украинская исполнительница Тина Кароль восхитила поклонников идеальной фигурой, посветив прелестями в горячих образах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу «Зірковий шлях» в Instagram.
«Горячие образы Тины Кароль. Певица – одна из самых стильных женщин украинского шоу-бизнеса. В своих образах она транслирует женственность и сдержанность. Но иногда позволяет себе добавить перчинки», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах собран топ горячих образов певицы, каждый из которых максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.
«В любом образе она выглядит, как королева», «огонь формы», «наша королева», «супер», - пишут ее поклонники.
Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?"
Раздетая Волочкова раскорячилась в бане, прикрывшись веником: «Давненько не видели»
Дешевые авто хлынут в Украину, новые правила вступили в действие: "С 1 сентября..."
Новый курс гривны, драконовские штрафы и штурм дома Зеленского – главное за ночь
До этого мы рассказывали, что известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал жарким видом в блузе с декольте. Фанаты красотки опубликовали в своей группе соблазнительное фото кумира. На снимке звезда предстала в светлой блузе в черный горошек.
Глубокое декольте приоткрыло виды на пышную грудь знаменитости. Певица немного сжала грудь руками. Дополнили образ длинные серьги в ушках.
Напомним, флиртующую Кароль застукали с женатым красавчиком, страсти на "Танцях" накаляются.
Как сообщала Politeka, эксперименты Тины Кароль с внешностью разозлили украинцев: "У людей нечего есть, а они...".
Также Politeka писала, что опухшая Кароль удивила внешним видом на "Танцях з зірками".