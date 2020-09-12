Популярна українська співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників новою фотографією

Як передає Politeka, на своїй сторінці в Instagram артистка показала два абсолютно однакових знімка, один зроблений в чорно-білих тонах, інший – в кольорі.

Співачка одяглася в шкіряні шаровари з високою талією, розставивши широко ноги в чорних черевиках на високих підборах. Також на ній була темна жилетка. Стильний образ доповнювали красиво укладені в зачіску волосся і яскравий вечірній макіяж.

У підписі Світлана розговорилася, що головною її проблемою є те, що вона не може визначитися і запитала думку у своїх шанувальників.

"Літо чи осінь?

Чай або кава?☕️

Колір або ч/б?

Моя головна проблема, що я ніколи не можу визначитися ♪

а що вибираєте ви?",- написала співачка.

Фолловери миттєво почали коментувати побачене. Знімок за годину набрав понад 13 тисяч лайків.

"Не можу вибирати між тим що ви перерахували, але я однозначно вибираю вас❤️🌟 😭», "Красуня", "Вау", "На Бандитку схожа", - пишуть в мережі.

До цього ми писали, що Світлана Лобода вразила шанувальників, показавши справжню красу в гримерці.

"Ми знову повернулися в графік і я просто кайфую від цього! Три концерти за тиждень, попереду зйомки великої реклами і нового кліпу, а головне - нові зустрічі з Вами!! Що ще артисту потрібно для щастя...» - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".