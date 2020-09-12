Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новой фотографией
Как передает Politeka, на своей странице в Инстаграм артистка показала два совершенно одинаковых снимка, один сделан в черно-белых тонах, другой – в цвете.
Певица облачилась в кожаные шаровары с высокой талией, расставив широко ноги в черных ботинках на высоких каблуках. Также на ней была темная жилетка. Стильный образ дополняли красиво уложенные в прическу волосы и яркий вечерний макияж.
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В подписи Светлана разоткровенничалась, что главной ее проблемой является то, что она не может определиться и спросила мнение у своих поклонников.
«Лето или осень?
Чай или кофе?☕️
Цвет или ч/б?
Моя главная проблема , что я никогда не могу определиться😁😃
а что выбираете вы?», - написала певица.
Фолловеры мгновенно принялись комментировать увиденное. Снимок за час набрал свыше 13 тысяч лайков.
«Не могу выбирать между тем что вы перечислили, но я однозначно выбираю вас❤️🌟😭», «Красотка», «Вау»,«На бандитку похожа»,- пишут в сети.
До этого мы писали, что Светлана Лобода поразила поклонников, показав настоящую красоту в гримерке.
«Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди сьемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья...» - говорится в сообщении.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".