Популярная украинская певица Светлана Лобода порадовала поклонников новой фотографией

Как передает Politeka, на своей странице в Инстаграм артистка показала два совершенно одинаковых снимка, один сделан в черно-белых тонах, другой – в цвете.

Певица облачилась в кожаные шаровары с высокой талией, расставив широко ноги в черных ботинках на высоких каблуках. Также на ней была темная жилетка. Стильный образ дополняли красиво уложенные в прическу волосы и яркий вечерний макияж.

В подписи Светлана разоткровенничалась, что главной ее проблемой является то, что она не может определиться и спросила мнение у своих поклонников.

«Лето или осень?

Чай или кофе?☕️

Цвет или ч/б?

Моя главная проблема , что я никогда не могу определиться😁😃

а что выбираете вы?», - написала певица.

Фолловеры мгновенно принялись комментировать увиденное. Снимок за час набрал свыше 13 тысяч лайков.

«Не могу выбирать между тем что вы перечислили, но я однозначно выбираю вас❤️🌟😭», «Красотка», «Вау»,«На бандитку похожа»,- пишут в сети.

До этого мы писали, что Светлана Лобода поразила поклонников, показав настоящую красоту в гримерке.

«Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди сьемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья...» - говорится в сообщении.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".