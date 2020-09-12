Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила шанувальників, показавши фігуру в облягаючій вечірній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я пішла..." - коротко сказано в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Адамчук позує спиною на камеру в сукні з «голою» спиною, ефектно йдучи дорогою. У якийсь момент вона ефектно повертається на камеру, демонструючи неймовірну красу.

"Бомбезна», «вогонь виглядаєш", " клас. Цим неможливо намилуватися", "супер", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що зірка«жіночого кварталу» і проектів «Квартал 95» Марта Адамчук показала шанувальникам важливу людину у своєму житті.

У себе в Instagram співачка опублікувала фото з сивим чоловіком, який виявився її батьком. Красуня сперлася на плече тата і мило посміхалася, позуючи на камеру. По фото можна побачити, що Марта дуже близька з батьком.

"Татко приїхав", - підписала фото зірка.

За кілька годин пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях Марті залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом у сукні без білизни:"прекрасні жіночі лінії".

А ще Politeka писала, що Марта Адамчук убила наповал новим пікантним образом:»Чарівна".

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