Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук захопила шанувальників, показавши фігуру в облягаючій вечірній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Я пішла..." - коротко сказано в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Адамчук позує спиною на камеру в сукні з «голою» спиною, ефектно йдучи дорогою. У якийсь момент вона ефектно повертається на камеру, демонструючи неймовірну красу.
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"Бомбезна», «вогонь виглядаєш", " клас. Цим неможливо намилуватися", "супер", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що зірка«жіночого кварталу» і проектів «Квартал 95» Марта Адамчук показала шанувальникам важливу людину у своєму житті.
У себе в Instagram співачка опублікувала фото з сивим чоловіком, який виявився її батьком. Красуня сперлася на плече тата і мило посміхалася, позуючи на камеру. По фото можна побачити, що Марта дуже близька з батьком.
"Татко приїхав", - підписала фото зірка.
За кілька годин пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях Марті залишили масу приємних слів.
Нагадаємо, що Марта Адамчук посвітила ідеальним тілом у сукні без білизни:"прекрасні жіночі лінії".
А ще Politeka писала, що Марта Адамчук убила наповал новим пікантним образом:»Чарівна".
Також Politeka повідомляла, що Марту Адамчук застукали в обіймах молодого красеня, кадри облетіли мережу: «любов».