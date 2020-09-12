Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні з пушком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Магічний вечір", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітюк позує на балконі на тлі басейну і готелю в Туреччині, вбравшись в облягаючі шорти з «волохатим» топом. При цьому шанувальники зірки звернули увагу на ідеальні ноги кумира.

«Ці нескінченні ноги...! Вони радує око! Спасибі Лэся!», «образ відпад», «красуня моя», «богиня», «ой Лесь ... що з тобою?», «Боже, що за лебідь такий гарнющий?», «вах, який жінок красивий», «навіщо вівцю натягнула на груди?»,- пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала палкі кадри з відпустки.

Кілька днів тому зірка розповіла, що вирушила в осінню відпустку разом зі своєю сім'єю, звідки активно ділиться новими фото і яскравим відео. Леся вже показала свою маму і тата, відпочиваючого на узбережжі.

А кілька годин тому дівчина блиснула підтягнутою фігурою в дуже яскравому бікіні рожевого кольору з леопардовими цятками. При цьому телеведуча позувала без укладок і макіяжу. Поїдаючи соковитий кавун, Леся розповіла про свої враження від відпочинку і показала найсолодший час дня на курорті.

Нагадавши, пустотлива Нікітюк покрутила пружним багатством в одному бікіні

А ще Politeka писала, що гаряча Нікітюк блиснула дарами природи посеред ванної

Також Politeka повідомляла, що пустотлива Нікітюк на тлі роздягненого чоловіка пустилася " у всі