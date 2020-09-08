Украинцам рассказали, как именно будут проходить проверки, по итогам которых они рискуют лишиться социальной помощи

Для таких проверок была создана специальная платформа. В комментарии для Обозревателя представители Минфина рассказали о том, как именно она будет работать.

Так, сообщается, что проверки украинцам предстоит проходить перед назначением выплаты, при ее получении и в течение трех лет после ее отмены.

Проверку проводит не сам Минфин, однако после ведомство направляет свои рекомендации. В случае ошибки или несоответствия в базах данных выплаты отменяться не будут. После верификации проходит второй этап проверки. При наличии каких-то подозрений или несоответствий, эта информация проверяется и только после этого принимается решение.

В рамках проверки о получателях субсидий соберут следующую информацию:

о зарегистрированных автомобилях, мотоциклах и других транспортных средствах;

реквизиты документов, выданных лицу, а также документов, на основании которых выданы такие документы, похищенных (утраченных) документов, места жительства;

нарушал ли человек пограничный режим, режим в пунктах пропуска через государственную границу или режимные правила на КПП;

таможенное оформление ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств, их составных частей, имеющих идентификационные номера;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

об источниках доходов, полученных физическими лицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физическим лицом от ведения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Если будут найдены нарушения при получении субсидий, орган соцзащиты будет требовать вернуть все незаконно полученные деньги в бюджет. Если же получатель откажется, дело будет направлено в суд. В таком случае украинцев могут обязать оплатить еще и расходы на судебные тяжбы.

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