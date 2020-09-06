В новых платежках за тепло появится целых четыре строки для платежа

Это связано с новым законодательством, которое предусматривает разную оплату за услугу, абонентское обслуживание, установку приборов и обслуживание узлов учета. Как объяснила начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, квитанция будет одна, но в ней будет четыре разных направления для платежа, передает UBR.ua.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что обновленные квитанции украинцам стали присылать еще с мая. Вышеописанные услуги и раньше входили в общую сумму квитанции, просто их не выделяли отдельными строками.

«Чиновники обещали, что с введением четырех строк общий платеж за газ и тепло не повысят, просто каждую строку выделили отдельно. Но по сути платежи подорожали», - говорит Попенко.

Отмечается, что в квитанциях действительно появились новые строки, при этом стоимость общего тарифа на центральное отопление не уменьшилась.

По словам Веры Радченко, в отопительный сезон традиционно увеличивается количество жалоб от украинцев, поскольку суммы в платежках постоянно меняются. Она отмечает, что киевляне на данный момент должны «Киевтеплоэнерго» около 600 млн гривен.

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