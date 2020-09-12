Ситуация с предоставлением государственной помощи с каждым годом меняется, и субсидия постепенно теряет свой смысл

Об этом заявил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает Zik.

По его словам, средний размер субсидии составляет 250 гривен. А с каждым годом сам смысл слова «субсидия» теряется: если раньше она действительно помогала гражданам, то сейчас это лишь частичная помощь.

«На сегодня мы видим, что субсидия при росте стоимости газа и сумма в бюджете – 47 миллиардов, фактически это означает, что большинство людей вообще вне субсидий», - отметил он.

Поэтому Дорошенко уточнил, что на сегодняшний день фактически отсутствует механизм возвращения субсидий.

До этого украинцам рассказывали, как именно будут проходить проверки, по итогам которых они рискуют лишиться социальной помощи.

Для таких проверок была создана специальная платформа.

Так, сообщается, что проверки украинцам предстоит проходить перед назначением выплаты, при ее получении и в течение трех лет после ее отмены.

Проверку проводит не сам Минфин, однако после ведомство направляет свои рекомендации. В случае ошибки или несоответствия в базах данных выплаты отменяться не будут. После верификации проходит второй этап проверки. При наличии каких-то подозрений или несоответствий, эта информация проверяется и только после этого принимается решение.

Напомним, украинцев добьют новыми тарифами на коммуналку: сколько сдерут за газ, воду и свет.

Как сообщала Politeka, украинцы заплатят за коммуналку по-новому, на что придется раскошелиться.

Также Politeka писала, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий.