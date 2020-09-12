Українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", здивувала красою в ніжному образі



Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в Instagram.

"Відчуття щастя складається з дрібниць, воно не падає з неба як цегла, а копітко створюється своїми руками. Бережіть те, що вас радує і робить щасливими», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Кравченко позує в «розпатланому» вигляді, посміхаючись на камеру.

"Все правда, тільки ти сам керуєш своїм життям, і потім її живеш», «Валентина, ти принадність», «виглядаєш відпадно», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала домашньою красою.

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в саду поруч з кущем калини. Тетяна одяглася просто і зі смаком: синє плаття з яскравими квітковими візерунками, кепка і сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами. Вона променисто посміхається і явно насолоджується близькістю до природи.

"У минулому є багато: радість, розчарування, щастя, горе... Потрібно брати тільки хороше з цього минулого і переносити його крізь хитку межу – в майбутнє, сподіваючись на те, що це нове майбутнє буде краще, ніж все, що залишилося позаду... 🙏 🏼 ❤ ️ ",- наголошується в повідомленні.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.