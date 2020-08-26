Актриса Татьяна Кравченко, которая запомнилась украинцам ролью Валюхи в сериале "Сваты", порадовала домашней красотой
Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости, на котором она позирует в саду рядом с кустом калины. Татьяна оделась просто и со вкусом: синее платье с яркими цветочными узорами, кепка и солнцезащитные очки с желтыми стеклами. Она лучезарно улыбается и явно наслаждается близостью к природе.
"В прошлом присутствует многое: радость, разочарование, счастье, горе... Нужно брать только хорошее из этого прошлого и переносить его сквозь зыбкую черту – в будущее, надеясь на то, что это новое будущее будет лучше, чем всё, что осталось позади... 🙏🏼❤️", - отмечается в сообщении.
Пользователи социальной сети оценили внешний вид и житейскую мудрость Татьяны в комментариях:
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Счастливая Валюха из «Сватов» расцвела в объятиях звездного «мужа», фото: «Шикарная пара!»
"❤️ С высоты возраста понимаешь, что смотреть нужно в прошлое с благодарностью🙏 в будущее с любовью❤️. Творческих Вам успехов"; "Вы прекрасны!!!"; "Прекрасные слова! За 50 баба ягодка опять!:)"; "Ну очень мила!!‼️‼️❤️👏🏻👍🏻🌺".
Ранее сеть взбудоражило фото Татьяны Кравченко с ее сериальным мужем Федором Добронравовым. Актеры сфотографировались на память на фоне зеленого экрана.
Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.
Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.
Также Politeka сообщала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом.