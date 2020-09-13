Курс валют в Україні 13 Вересня спровокує паніку на міжбанку, гривня після вихідних різко обвалиться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, Долар почне тиждень з нового стрибка. На міжбанку валюта подорожчає на + 6,57 гривні за сто "вічнозелених".

Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", подолавши з відкриття позначку в 33 грн. Валюта додасть 9,87 гривні зі старту (за сто євро).

Курс валют в Україні 13 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2783,46 грн;

100 євро - 3296,87 грн.

Подорожчає на цьому тлі й російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,7066 гривні.

До цього ми розповідали, що курс американського долара продовжить рости до кінця 2020 року. Згідно з прогнозом Володимира Познія, американська валюта почне бити рекорди вже через кілька тижнів.

"Не буде дивно, якщо вже у вересні пара гривня / долар переступить максимуми кінця березня, подолавши позначку 28,2 грн, а до кінця жовтня наблизиться до позначки 29 грн", - запевняє експерт.

Але це ще й сприятливий прогноз. Сергій Ніколайчук впевнений, що курс може бути й вище.

"Восени ми очікуємо незначну девальвацію і відхід курсу в діапазон 29-30 грн/дол. До кінця року. Перш за все це пов'язано з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок", – роз'яснив експерт.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.