Курс валют в Україні 13 Вересня спровокує паніку на міжбанку, гривня після вихідних різко обвалиться
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.
Так, Долар почне тиждень з нового стрибка. На міжбанку валюта подорожчає на + 6,57 гривні за сто "вічнозелених".
Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", подолавши з відкриття позначку в 33 грн. Валюта додасть 9,87 гривні зі старту (за сто євро).
Курс валют в Україні 13 вересня буде виглядати наступним чином:
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- 100 доларів – 2783,46 грн;
- 100 євро - 3296,87 грн.
Подорожчає на цьому тлі й російський рубль, десять з яких можна буде купити за 3,7066 гривні.
До цього ми розповідали, що курс американського долара продовжить рости до кінця 2020 року. Згідно з прогнозом Володимира Познія, американська валюта почне бити рекорди вже через кілька тижнів.
"Не буде дивно, якщо вже у вересні пара гривня / долар переступить максимуми кінця березня, подолавши позначку 28,2 грн, а до кінця жовтня наблизиться до позначки 29 грн", - запевняє експерт.
Але це ще й сприятливий прогноз. Сергій Ніколайчук впевнений, що курс може бути й вище.
"Восени ми очікуємо незначну девальвацію і відхід курсу в діапазон 29-30 грн/дол. До кінця року. Перш за все це пов'язано з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок", – роз'яснив експерт.
Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.
Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.
Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.