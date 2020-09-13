Курс валют в Украине 13 сентября спровоцирует панику на межбанке, гривна после выходных резко обвалится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Так, доллар начнет неделю с нового прыжка. На межбанке валюта подорожает на +6,57 гривны за сто "вечнозеленых".

Евро же перескочит через «психологический барьер», преодолев с открытия отметку в 33 грн. Валюта добавит 9,87 гривен со старта (за сто евро).

Курс валют в Украине 13 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2783,46 грн;

100 евро – 3296,87 грн.

Подорожает на этом фоне и российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,7066 гривны.

До этого мы рассказывали, что курс американского доллара продолжит расти до конца 2020 года. Согласно прогнозу Владимира Позния, американская валюта начнет бить рекорды уже через несколько недель.

"Не будет удивительно, если уже в сентябре пара гривна/доллар перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а до конца октября приблизится к отметке 29 грн", - уверяет эксперт.

Но это еще и благоприятный прогноз. Сергей Николайчук уверен, что курс может быть и выше.

"Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. До конца года. Прежде всего это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и возобновлением запасов в условиях нормализации логистики поставок", – разъяснил эксперт.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.