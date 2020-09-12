Курс американского доллара продолжит расти до конца 2020 года
Такое мнение озвучили эксперты в сфере экономики в комментарии "Сегодня".
Согласно прогнозу Владимира Позния, американская валюта начнет бить рекорды уже через несколько недель.
"Не будет удивительно, если уже в сентябре пара гривна/доллар перешагнет максимумы конца марта, преодолев отметку 28,2 грн, а до конца октября приблизится к отметке 29 грн", - уверяет эксперт.
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Но это еще и благоприятный прогноз. Сергей Николайчук уверен, что курс может быть и выше.
"Осенью мы ожидаем незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 грн/долл. До конца года. Прежде всего это связано с прогнозируемыми закупками импортной продукции с началом нового бизнес-сезона и возобновлением запасов в условиях нормализации логистики поставок", – разъяснил эксперт.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство скорректировало свой прогноз по доллару к концу года.
По словам министра, курс удержится на уровне 27,8 гривны за доллар.
Отметим, что в конце прошлого года Кабмин прогнозировал, что в 2020 году курс доллара будет держаться в районе 27 гривен. При этом после начала пандемии китайского вируса в марте этого года, курс доллара был пересмотрен до 29,5 гривны.
Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.
Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.
Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.