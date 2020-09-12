Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала ідеальні форми на відпочинку

Дівчина досить давно співпрацює з магазинами модного одягу, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram з'являється все більше кадрів в нових нарядах, які вона показує лише один раз. Сама Гюль любить підписувати знімки зухвалими цитатами і сміливо заявляє, що не реагує на критику.

Дуже рідко модель ділиться особистими кадрами не з постановочної зйомки, тому такі фото завжди набирають більше коментарів від фанатів. Під одним з таких кадрів шанувальники бурхливо обговорили фігуру знаменитості.

Справа в тому, що Бахарі показала себе в кислотно-салатовому бікіні і тут же захопила мережу розмірами бюста і стегон:

"Хто буде такий щасливий з тобою, дитинко?", "Як красиво😍 😍», «так, це красива дівчина», «подивися на себе🔥», «Ваш наступний пункт призначення? 👍 ", "Хочу🔥❤️", "дівчина😍, у тебе такий приголомшливий вигляд, вирушай до нас, щоб приєднатися до нашого клубу послів», «ідеально», «Вау, як прогнулася», "чому так яскраво", - пишуть користувачі.

Також раніше модель не змогла приховати пружні форми в занадто короткій маєчці. Дівчина приміряла новий трендовий одяг в спортивному стилі.

Тому фото, на якому дівчина лише в ультра-короткій маєчці і спортивних штанях дуже здивувало шанувальників. Свої довгі локони Бахарі залишила розпущеним, а щоб показати груди у всій красі, і зовсім задерла одну руку вгору. Сонячне фото на заході вразило користувачів Instagram.

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в незвичайному вигляді на радість фанатів.

На фото Бахарі здалася в синій сукні з великим декольте. Красуня не одягала білизну, тому можна легко оцінити пишні груди дівчини. Бахарі дивилася прямо в об'єктив камери, а образ доповнила сумочкою в руці.

Нагадавши, Турецька Кардашьян обтягнула багатства напівпрозорою тканиною і показала свою головну гордість

А ще Politeka писала, що турецька Кардашьян в міні-бікіні постала в образі Східної принцеси

Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян показала "бомби" в неосяжному декольте з блискітками