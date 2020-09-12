Популярна українська виконавиця Аліна Гросу здивувала зовнішністю в фаті й білій сукні

Відомо, що українська знаменитість не тільки займається співочою кар'єрою, але і подалася в актриси, повідомляє Politeka.net. Зірка часто публікує у своєму Instagram кадри зі звичайного життя і знімальних майданчиків.

Так, красуня поділилася знімками, зробленими в рамках свого кліпу, на яких з'явилася в білій сукні та в фаті нареченої.

Наряд Гросу був з вельми відвертим вирізом, який злегка прикритий сіточкою, завдяки чому пишні груди лише трохи показалися з декольте. Образ завершили різні прикраси.

Аліна то стояла, сховавшись під фото, то підіймала її, демонструючи ніжний макіяж.

"ГОЛИЙКОРОЛЬ ❤️як завжди в "улюбленому" вічному образі 🙈 😂 а ви очікували мене знову побачити нареченою?))) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?)", - написала зірка.

За 20 хвилин пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів.

"Не очікувала, але вийшло дуже смішно, цікаво і круто! 😂 ❤ ️ ", "Красиво ❤️👏", " кліп супер🔥 життєво дуже👍 👍 👍", " Боже, як хороша Аліна😍 😍 😍", "не очікувала, задумка класна у кліпу❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аліна Гросу позувала на підлозі, виставивши пишний бюст в глибокому декольте.

Стрункі ніжки і красиві стегна красуні обтягнули чорні легінси.

У такому вигляді спокусниця постала на обкладинки однієї з газет.

"Моє нове інтерв'ю... 🙃 🙃 🙃 всі секрети особистого і творчого життя😋 😋 😋...",- підписала знімок блондинка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.