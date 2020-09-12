Популярна українська виконавиця Аліна Гросу здивувала зовнішністю в фаті й білій сукні
Відомо, що українська знаменитість не тільки займається співочою кар'єрою, але і подалася в актриси, повідомляє Politeka.net. Зірка часто публікує у своєму Instagram кадри зі звичайного життя і знімальних майданчиків.
Так, красуня поділилася знімками, зробленими в рамках свого кліпу, на яких з'явилася в білій сукні та в фаті нареченої.
Наряд Гросу був з вельми відвертим вирізом, який злегка прикритий сіточкою, завдяки чому пишні груди лише трохи показалися з декольте. Образ завершили різні прикраси.
Аліна то стояла, сховавшись під фото, то підіймала її, демонструючи ніжний макіяж.
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"ГОЛИЙКОРОЛЬ ❤️як завжди в "улюбленому" вічному образі 🙈 😂 а ви очікували мене знову побачити нареченою?))) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?)", - написала зірка.
За 20 хвилин пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів.
"Не очікувала, але вийшло дуже смішно, цікаво і круто! 😂 ❤ ️ ", "Красиво ❤️👏", " кліп супер🔥 життєво дуже👍 👍 👍", " Боже, як хороша Аліна😍 😍 😍", "не очікувала, задумка класна у кліпу❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Аліна Гросу позувала на підлозі, виставивши пишний бюст в глибокому декольте.
Стрункі ніжки і красиві стегна красуні обтягнули чорні легінси.
У такому вигляді спокусниця постала на обкладинки однієї з газет.
"Моє нове інтерв'ю... 🙃 🙃 🙃 всі секрети особистого і творчого життя😋 😋 😋...",- підписала знімок блондинка.
За 40 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.
Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».
Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.
Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.