Популярная украинская исполнительница Алина Гросу удивила внешностью в фате и белом платье

Известно, что украинская знаменитость не только занимается певческой карьерой, но и подалась в актрисы, сообщает Politeka.net. Звезда часто публикует в своем Инстаграм кадры из обычной жизни и съемочных площадок.

Так, красотка поделилась снимками, сделанными в рамках своего клипа, на которых появилась в белом платье и в фате невесты.

Наряд Гросу был с весьма откровенным вырезом, который слегка был прикрыт сеточкой, благодаря чему пышная грудь лишь немного показалась в декольте. Образ завершили различные украшения.

Алина то стояла, скрывшись под фото, то приподнимала ее, демонстрируя нежный макияж.

"ГОЛЫЙКОРОЛЬ ❤️как всегда в «любимом» вечном образе 🙈😂 а вы ожидали меня вновь увидеть невестой?))) #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣?)", - написала звезда.

За 20 минут пост собрал около 2000 лайков и много комментариев.

"Не ожидала, но вышло очень смешно, интересно и круто! 😂❤️", "Красиво ❤️👏", "Клип супер🔥 Жизненно очень👍👍👍", "Боже,как хороша Алина😍😍😍", "Не ожидала, задумка классная у клипа❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Алина Гросу позировала на полу, выставив пышный бюст в глубоком декольте.

Стройные ножки и красивые бедра красотки обтянули черные леггинсы.

В таком виде соблазнительница предстала на обложки одной из газет.

"Мое новое интервью... 🙃🙃🙃 все секреты личной и творческой жизни😋😋😋...", - подписала снимок блондинка.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Напомним, Алина Гросу сразила наповал формами, покрутившись в мини-бикини: «О, Господи... Куда муж смотрит?».

Как сообщала Politeka, игривая Гросу сразила лучезарным видом в топе на курорте.

Также Politeka писала, что пышногрудая Гросу сразила наповал формами в тонкой майке с декольте.