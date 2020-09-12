Відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі

Зірка опублікувала ніжне, і одночасно гаряче, фото в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Співачка лежала на ліжку біля вогню.

Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись.

Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки.

"Доброго ранку 🤍 в дитинстві, надивившись американських фільмів, я мріяла подорожувати в трейлері на колесах 🚎 зараз я б із задоволенням вирушила в подорож по Італії, заглянула у Флоренцію для натхнення, а потім - до моря! 🍒 А який маршрут у Вас, давайте разом пофантазуємо!",- написала Злата.

За шість годин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Смачно...", "Прям картина!😍 😍 😍 ", "Шикарна🔥 🔥 🔥", " Добре!", "Богиня!!!🔥 ", "Фото на обкладинку плейбой 80-х 🔥 сексуальне ретро", " я теж хотіла трейлер. Це так романтично", " неймовірно красива😍 😍", "дивлюся на фото і щось не те фантазується😂 😍 🔥 💣 👍", " ох, а я б вибрала подорож по Україні😊 😅", " Злата, як завжди, розпалює хлопців! 😋 😁 🤗 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала в полі під відкритим небом у вельми відвертому образі. Вона прикриває груди модним солом'яним капелюшком, кокетливо демонструючи на камеру свої голі плечі. При цьому під головним убором можна помітити тоненькі зав'язки, тому швидше за все співачка позує в топі або купальнику.

Нагадавши, Злата Огневич посвітила грудьми в топі з мотузочок, прогулявшись по Києву: можна дивитися вічно.

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