Известная украинская певица Злата Огневич поразила внешностью в пеньюаре

Звезда опубликовала нежное, и одновременно горячее, фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Певица лежала на кровати возле огня.

Злата надела белый пеньюар с красивым вырезом посередине. Бюст лежал под тканью, так и не показавшись.

Артистка спустила с нежного плеча одежду, придав образу пикантности. Золотые украшения завершили образ звезды.

"Доброе утро 🤍 В детстве, насмотревшись американских фильмов, я мечтала путешествовать в трейлере на колесах 🚎 Сейчас я бы с удовольствием отправилась в путешествие по Италии, заглянула во Флоренцию для вдохновения, а потом - к морю! 🍒 А какой маршрут у Вас, давайте вместе пофантазируем!", - написала Злата.

За шесть часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Вкусно...", "Прям картина!😍😍😍", "Шикарна 🔥🔥🔥", "Доброе!", "Богиня!!!🔥", "Фото на обложку плейбой 80-х 🔥 сексуальное ретро", "Я тоже хотела трейлер. Это так романтично", "Невероятно красива😍😍", "Смотрю на фото и что-то не то фантазуеться 😂😍🔥💣👍", "Ох, а я бы выбрала путешествие по Украине 😊😅", "Злата, как всегда, разжигает парней! 😋😁🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич позировала в поле под открытым небом в весьма откровенном образе. Она прикрывает грудь модной соломенной шляпкой, кокетливо демонстрируя на камеру свои голые плечи. При этом под головным убором можно заметить тоненькие завязки, поэтому скорее всего певица позирует в топе или купальнике.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".

Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".