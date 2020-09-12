Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, цього разу вирішила показати іншу частину тіла, якою сильно пишається

Так, зірка з'явилася повністю оголеною, лише одна деталь прикривала найінтимніше, пише Politeka.net.

Варто відзначити, що Сьюзі постійно публікує спекотні фото, завдяки яким число її підписників з кожним днем тільки зростає. Зараз на її сторінку підписані 2,4 мільйона осіб.

На зазначеному фото зірка позувала біля вікна тримаючи біля обличчя руку з рукавичкою для боксу. Оголена красуня дивилася крізь жалюзі, відкривши губи.

На грудях зірки були приклеєні дві наклейки у вигляді хрестиків.

Завершили образ макіяж і дві грайливі кіски.

"Привіт, хлопці!!!...",- написала Кортес.

За 20 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі були в захваті від побаченого і засипали модель компліментами, яких вона гідна.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала на пляжі приміряючи на себе відверті купальники. Зірка на відео постала в крихітному бікіні і міні-шортах. Маленький купальник тримався на бретельках, що обвили шию Кортес.

Міні-шорти виглядали дуже спокусливо завдяки відвертому крою, що оголює головну гордість зірки-пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес вирішила поділитися знімком, який вже майже перейшов межі пристойності. На кадрі вона позувала повністю оголеною, а найцікавіше місце вона вирішила прикрити "забороненим плодом", який, на жаль, тільки й побачили її шанувальники.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.

Як писала Politeka, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними "булочками".

Також Politeka повідомляла, що господиня легендарних сідниць вразила розпусним виглядом у" Невидимій " білизні.