Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, сверкнула гордостью в кожаном белье

Звезда каждый день с разных ракурсов демонстрирует свою пятую точку в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, на одном из свежих кадров модель позировала спиной к фотографу.

"Бесстыдница" надела кожаное белье, представляющее собой тонкие полосочки, которые оплели все тело. Соблазнительная красотка выпятила свою пятую точку, чтобы дать возможность своим поклонникам ее рассмотреть.

Трусиков практически не было видно, они запрятались между ягодицами. От талии тянулись черные линии ткани, в итоге обвившие ножки.

Также Сьюзи надела черные ботфорты, натянувшиеся выше колен, кокетливые завязочки придавали образу пикантности.

Модель распустила длинные волнистые волосы, которые струились по спине. Звезда взяла в руки плеть и натянула ее концы чуть ниже своих ягодиц.

За четыре часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали Кортес массу комплиментов, отметив, что ее снимки один идеальнее другого.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в соблазнительном нижнем белье, которое казалось невидимым.

Модель присела на стул, повернувшись к фотографу полубоком. Звезда была в черном бикини и лифчике. Маленький бюстгальтер с кружевом хорошо смотрелся на груди красотки, а тонкие лямки оплели спинку модели.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес была в трусиках-бикини, которые натянула выше бедер.

Она немного выгнулась для более эффектного кадра. Видно, что красотка была в маленьком купальнике. Лифчик обтянул идеальную грудь модели.

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